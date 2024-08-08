"Кривбасс" уступил "Виктории" Пльзень в первом матче на старте квалификации Лиги Европы (видео)

Криворожский "Кривбасс" проиграл чешской "Виктории" Пльзень в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы сезона-2024/25. Номинально домашний для украинского клуба поединок в словацком городе Кошице завершился со счетом 1:2 .

Команда Юрия Вернидуба удачно начала встречу – на 20-й минуте Принс Квабен Аду вывел криворожцев вперед после передачи Ивана Дибанго. Этот гол позволил бронзовому призеру УПЛ уйти на перерыв лидером.

Однако уже на старте второго тайма чешский клуб отыгрался – на 48-й минуте результативный удар нанес 16-летний Иржи Панош.

На 69-й минуте подопечные Вернидуба пропустили во второй раз. Даниэль Вашулин забил гол, который принес "Виктории" победу.

Обзор матча "Кривбасс" – "Виктория" Пльзень

Ответный матч состоится в четверг, 15 августа, в Пльзене. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния "Кривбасс" – "Виктория" Пльзень выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сразится за путевку в групповой этап с шотландским "Хартсом".

Проигравший в дуэли украинского и чешского клубов в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сыграет с испанским "Бетисом".

Читайте также:

Легенда "Реала" и сборной Португалии объявил о завершении карьеры

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: расписание и результаты всех матчей

"Динамо" на последних секундах упустило победу над "Рейнджерс" в отборе Лиги чемпионов (видео)