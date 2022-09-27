Лига наций-2022/23: кто вышел в финальную стадию

По итогам группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23 определятся четыре участника финального турнира, которые поборются за трофей.

Финальная часть текущего розыгрыша Лиги наций состоится в июне 2023 года. В ней примут участие четыре сборные, ставшие победителями своих квартетов Дивизиона А.

Уже известны три участника решающего турнира. Это Нидерланды, Хорватия и Италия. Обладателя четвертой путевки в плей-офф 27 сентября определят в очном противостоянии Португалия и Испания.

Финальная стадия Лиги наций будет состоять из полуфиналов и финала. Также регламентом предусмотрен матч за третье место.

Полуфиналы запланированы на 14 и 15 июня 2023 года, финал и поединок за третье место - 18 июня 2023 года. Дата жеребьевки финальной стадии будет определена позже.

Напомним, текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир 2019 года выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

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