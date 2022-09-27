Ліга націй-2022/23: хто вийшов до фінальної стадії

За підсумками групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2022/23 визначаться чотири учасники фінального турніру, які позмагаються за трофей.

Фінальна частини поточного розіграшу Ліги націй відбудеться в червні 2023 року. У ній візьмуть участь чотири збірні, які стали переможцями своїх квартетів Дивізіону А.

Вже відомі три учасники вирішального турніру. Це Нідерланди, Хорватія та Італія. Володаря четвертої путівки до плейоф 27 вересня визначать в очному протистоянні Португалія та Іспанія.

Фінальна стадія Ліги націй складатиметься з півфіналів та фіналу. Також регламентом передбачено матч за третє місце.

Півфінали заплановано на 14 та 15 червня 2023 року, фінал та поєдинок за третє місце - 18 червня 2023 року. Дату жеребкування фінальної стадії буде визначено пізніше.

Нагадаємо, поточний розіграш Ліги націй є третім в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, а 2021 року володарем трофею стала Франція.

Читайте також:

Збірна Італії обіграла сенсаційного лідера групи та вийшла до плейоф Ліги націй

Ліга націй: Нідерланди вийшли до фінальної стадії, Польща понизила в класі кривдників збірної України

Ліга націй: Хорватія пробилася до фінальної частини, чемпіони світу попри поразку втрималися в еліті