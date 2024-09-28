"Ливерпуль" в напряженном матче одолел "Вулверхэмптон" и возглавил АПЛ (видео)

Подопечные Арне Слота обошли "Манчестер Сити" и "Арсенал" в турнирной таблице.

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" в матче 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Молинью" в Вулверхэмптоне завершился со счетом 1:2 .

Мерсисайдцы открыли счет в компенсированное к первому тайму время – Ибраима Конате замкнул подачу Диогу Жоты.

На старте второго тайма "волки" восстановили паритет во встрече – на 56-й минуте отличился Райан Аит-Нури.

Однако на 61-й минуте "Ливерпуль" снова вышел вперед – пенальти реализовал Мохаммед Салах. Именно гол египтянина принес "красным" победу в этой непростой дуэли.

Обзор матча "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" с 15 очками вышел на первое место в АПЛ. Подопечные Арне Слота на один балл опережают "Манчестер Сити" и "Арсенал", а также имеют отрыв в два пункта от "Челси".

В свою очередь, "Вулверхэмптон" с одним зачетным пунктом замыкает турнирную таблицу чемпионата Англии.

В следующем туре АПЛ "Ливерпуль" 5 октября на выезде сыграет против "Кристал Пэлас". В тот же день "Вулверхэмптон" приедет в гости к "Брентфорду".

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