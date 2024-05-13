Лунин принял решение относительно своего будущего в "Реале" – СМИ

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин согласился продлить контракт с мадридским клубом.

Как сообщает издание Relevo, 25-летний украинец уже сообщил о своем решении руководству "сливочных". Документы будут подписаны в ближайшее время.

Отмечается, что новое соглашение Лунина с "Королевским клубом" будет рассчитано до 2029 года. Согласно ему зарплата Андрея существенно увеличится, однако конкретная сумма не называется. Действующий контракт украинца с "Реалом" заканчивается в июне 2025 года.

По информации источника, украинский вратарь считает, что ему по силам конкурировать с бельгийцем Тибо Куртуа за место в стартовом составе "бланкос" на фоне успешного выступления в этом сезоне.

В то же время, представители Лунина и руководство "Реала" ожидают, что в ближайшее время могут поступать предложения от других клубов относительно возможного трансфера украинца, которые они готовы рассмотреть.

В этом сезоне Лунин сыграл 30 матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустил 28 голов и 12 раз отыграл "на ноль".

Андрей выиграл конкуренцию у арендованного мадридским клубом у "Челси" испанца Кепы Аррисабалаги и стал основным голкипером "Реала", пока Куртуа восстанавливался после травмы. Бельгиец только недавно вернулся на поле и провел за весь сезон только два матча.

Нынешняя кампания складывается для подопечных Карло Анчелотти очень удачно. "Реал" выиграл чемпионат, Суперкубок Испании, а также вышел в финал Лиги чемпионов, где 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне сразится за трофей с дортмундской "Боруссией".

Читайте также:

Впервые за более чем полвека: титулованный итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов

50 матчей без поражений: "Байер" раздавил соперника в Бундеслиге и продлил свою рекордную серию (видео)

"Арсенал" без Зинченко обыграл "Манчестер Юнайтед" и вернулся на первое место в АПЛ (видео)