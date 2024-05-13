Лунін ухвалив рішення щодо свого майбутнього в "Реалі" – ЗМІ

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін погодився подовжити контракт із мадридським клубом.

Як повідомляє видання Relevo, 25-річний українець уже повідомив про своє рішення керівництву "вершкових". Документи будуть підписані найближчим часом.

Зазначається, що нова угода Луніна з "Королівським клубом" буде розрахована до 2029 року. Згідно з нею, зарплата Андрія суттєво збільшиться, проте конкретна сума не називається. Чинний контракт українця з "Реалом" спливає у червні 2025 року.

За інформацією джерела, український воротар вважає, що йому до снаги конкурувати з бельгійцем Тібо Куртуа за місце у стартовому складі "бланкос" на тлі успішного виступу цього сезону.

Водночас, представники Луніна та керівництво "Реала" очікують, що найближчим часом можуть надходити пропозиції від інших клубів щодо можливого трансферу українця, які вони готові розглянути.

Цього сезону Лунін зіграв 30 матчів за "Реал" у всіх турнірах, пропустив 28 голів та 12 разів відіграв "на нуль".

Андрій виграв конкуренцію в орендованого мадридським клубом у "Челсі" іспанця Кепи Аррісабалаги та став основним голкіпером "Реала", поки Куртуа відновлювся після травми. Бельгієць лище нещодавно повернувся на поле й провів за весь сезон тільки два матчі.

Нинішна кампанія складається для підопічних Карло Анчелотті дуже вдало. "Реал" виграв чемпіонат, Суперкубок Іспанії, а також вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, де 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні позмагається за трофей з дортмундською "Боруссією".

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