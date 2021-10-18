Луниным заинтересовался топовый клуб в Германии — СМИ

Он может пополнить его состав уже летом 2022 года.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин заинтересовал гранда немецкого футбола — "Боруссию" Дортмунд.

Об этом сообщает FichajesNet.

Отмечается, что состав "шмелей" 22-летний вратарь может пополнить уже летом 2022 года. Лунин намерен получать больше игровой практики, ведь с момента перехода в Королевский клуб Лунин провел за него только один матч.

Недавно в СМИ появилась информация, что Лунин намерен распрощаться с "Реалом". Юного голкипера совершенно не устраивает роль запасного, которую он занимает, находясь за спиной опытного бельгийца Тибо Куртуа.

Сейчас "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. После восьми туров в их активе 18 баллов.

Действующее соглашение Лунина со "сливочными" рассчитано до середины 2024 года;

Андрей перешел в "Реал" летом 2018 году с луганской "Зари". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллионов евро.

С того времени Лунин сдавался в аренды "Леганесу", "Вальядолиду" и "Овьедо", суммарно за которые провел 29 поединков. За "Реал" он сыграл всего один матч. В этом сезоне вратарь еще не провел ни одного поединка за клуб.

Добавим, что 19 октября "Реал" сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский" матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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