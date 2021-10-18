Луніним зацікавився топовий клуб у Німеччині - ЗМІ

Він може поповнити його склад вже влітку 2022 року.

Український воротар мадридського " Реала " Андрій Лунін зацікавив гранда німецького футболу - "Боруссію" Дортмунд.

Про це повідомляє FichajesNet.

Зазначається, що склад "джмелів" 22-річний воротар може поповнити вже влітку 2022 року. Лунін має намір отримувати більше ігрової практики, адже від моменту переходу до Королівського клубу Лунін провів за нього лише один матч.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Лунін має намір розпрощатися з "Реалом". Юного голкіпера абсолютно не влаштовує роль запасного, яку він займає, перебуваючи за спиною досвідченого бельгійця Тібо Куртуа.

Наразі "Боруссія" посідає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги. Після восьми турів у їхньому активі 18 балів.

Чинна угода Луніна з "вершковими" розрахована до середини 2024 року;

Андрій перейшов до " Реала " влітку 2018 року з луганської " Зорі ". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро;

Від того часу Лунін здавався в оренди "Леганесу", "Вальядоліду" і "Ов'єдо", сумарно за які провів 29 поєдинків. За "Реал" він зіграв всього один матч. Цього сезону воротар ще не провів жодного поєдинку за клуб.

Додамо, що 19 жовтня "Реал" зіграє в Києві на НСК "Олімпійський" матч 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри.

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