"Манчестер Юнайтед" одержал разгромную победу и вышел в 1/8 финала Кубка лиги (видео)

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Кристал Пэлас" в 1/16 финала Кубка английской лиги. Поединок на стадионе "Олд Траффорд" закончился со счетом 3:0 .

Подопечные Эрика тен Хага вышли вперед на 21-й минуте усилиями Алехандро Гарначо.

Уже через шесть минут "манкунианцы" удвоили свое преимущество – Каземиро забил после навеса Мейсона Маунта.

После перерыва "красные дьяволы" довели дело до разгрома. Окончательный счет матча на 55-й минуте установил Антони Марсьяль, голевую передачу отдал Каземиро.

Обзор матча

"Манчестер Юнайтед" с 9 очками после шести туров занимает девятое место в АПЛ. "Кристал Пэлас" имеет 8 баллов и находится на десятой позиции.

Интересно, что в следующем матче команды снова сыграют между собой. В субботу, 30 сентября, МЮ примет "орлов" на "Олд Траффорд" уже в рамках седьмого тура чемпионата Англии.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" – действующий обладатель Кубка лиги. В финале прошлого розыгрыша турнира МЮ разобрался с "Ньюкаслом".

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