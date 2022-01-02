Месси и три его одноклубника заразились коронавирусом

В стане парижского клуба вспышка COVID-19.
Звездный форвард ПСЖ Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус.
Также положительные тесты сдали Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала, сообщает пресс-служба парижан.
Отмечается, что игроки отправились на самоизоляцию и соблюдают все требования медицинского протокола.
Дела Месси в Париже пока складываются не очень хорошо. После летнего перехода из "Барселоны" аргентинец провел 11 матчей за парижан в Чемпионате Франции, в которых забил всего один гол. Также на его счету четыре ассиста.
Напомним, в 2021 году Месси снова получил "Золотой мяч" от France Football. Это решение вызвало волну возмущения у экспертов и болельщиков, считавших, что награду больше заслужил форвард "Баварии" Роберт Левандовски.
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