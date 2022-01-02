Мессі та три його одноклубники заразилися коронавірусом

У стані паризького клубу спалах COVID-19.

Зірковий форвард ПСЖ Ліонель Мессі здав позитивний тест на коронавірус.

Також позитивні тести здали Хуан Бернат, Серхіо Ріко та Натан Бітумазала, повідомляє пресслужба парижан.

Зазначається, що гравці вирушили на самоізоляцію та дотримуються всіх вимог медичного протоколу.

Справи Мессі в Парижі поки що складаються не дуже добре. Після літнього переходу з "Барселони" аргентинець провів 11 матчів за парижан у Чемпіонаті Франції, в яких забив лише один гол. Також на його рахунку чотири асисти.

Нагадаємо, 2021 року Мессі знову отримав "Золотий м'яч" від France Football. Це рішення викликало хвилю обурення серед експертів та уболівальників, які вважали, що на нагороду більше заслужив форвард "Баварії" Роберт Левандовські.

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