Одержали победу в дерби: "Арсенал" с Зинченко продлили доминирование в АПЛ

"Канониры" оформили камбэк в матче с "Вест Хэмом".

В понедельник, 26 декабря, в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги ( АПЛ ) сезона-2022/23 лондонский "Арсенал" одолел в дерби "Вест Хэм". Матч завершился со счетом 3:1 .

На 5-й минуте "канониры" вышли вперед благодаря голу Букайо Сака, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. В середине первого тайма отличился "Вест Хэм" – Саид Бенрахма реализовал пенальти.

Однако во второй половине встречи Сака забил в ворота соперника и сравнял счет. Через пять минут Габриэль Мартинелли забил второй мяч своей команды. Окончательный счет матча установил Эдвард Нкетиа.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных. Он вышел на замену на 73-й минуте и не отличился результативными действиями.

"Арсенал" укрепил лидерство в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 40 очков. "Вест Хэм" с четвертым поражением подряд расположились на 16-й позиции.

В следующем туре "Арсенал" 31 декабря на выезде сыграет против "Брайтона". "Вест Хэм" днем раньше будет принимать "Брентфорд".

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