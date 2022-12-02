Охота за Довбиком: "Днепр-1" получил предложение из Серии А

"Салернитана" хочет арендовать Довбика с правом выкупа за 7 млн евро.

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбык все еще может покинуть УПЛ зимой.

Как сообщает TuttoSalernitana, итальянская "Салернитана" хочет арендовать нападающего с правом выкупа за 7 миллионов евро.

Отмечается, что у "Днепр-1" будет также процент со следующего перехода Артема.

"Салернитана" уже пыталась купить Довбика летом. Итальянцы предлагали 1,3 миллиона евро за аренду футболиста в сезон с правом выкупа за 8 миллионов. Однако "Днепр-1" настаивал на уплате полной суммы в 12 миллионов евро.

В этом сезоне Довбик принял участие в 23 матчах "Днепра-1", в которых отличился 16 голами и четырьмя ассистами.

Его контракт с клубом рассчитан до конца 2023 года.

"Днепр-1" ушел на зимний перерыв лидером УПЛ, имея в активе 35 очков.

Напомним, что "Днепр-1" до конца сезона остался без помощи аргентинского защитника Эмилиано Пуриты.

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