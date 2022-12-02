Полювання за Довбиком: "Дніпро-1" отримав пропозицію з Серії А

Форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик все ще може покинути УПЛ взимку.

Як повідомляє TuttoSalernitana, італійська "Салернітана" хоче орендувати нападника із правом викупу за 7 мільйонів євро.

Зазначається, що "Дніпро-1" матиме також відсоток з наступного переходу Артема.

"Салернітана" вже намагалася купити Довбика влітку. Італійці пропонували 1,3 мільйона євро за оренду футболіста на сезон із правом викупу за 8 мільйонів. Однак "Дніпро-1" наполягав на сплаті повної суми 12 мільйонів євро.

Цього сезону Довбик взяв участь у 23 матчах "Дніпра-1", у яких відзначився 16 голами та чотирма асистами.

Його контракт з клубом розрахований до кінця 2023 року.

"Дніпро-1" пішов на зимову перерву лідером УПЛ, маючи у активі 35 очок.

Нагадаємо, що "Дніпро-1" до кінця сезону залишився без допомоги аргентинського захисника Еміліано Пуріти.

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