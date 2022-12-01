Зірковий американець хоче покинути "Челсі": відома причина

Рішення Пулішича пов'язане із бажанням перезапустити кар'єру.
Півзахисник збірної США та "Челсі" Крістіан Пулішич прагне покинути лондонський клуб.
Про це пише The Athletic.
24-річний американець не буде продовжувати контракт з "Челсі", який розрахований до літа 2025 року.
Зазначається, що бажання гравця змінити команду зумовлено відчуттям того, що його розвиток зупинився.
"Сині" готові продати американця. Лондонці оцінюють гравця у 35 млн фунтів.
Послугами футболіста цікавляться у "Манчестер Юнайтед". Вони готові взяти його в оренду, але сам гравець наполягає на повноцінному трансфері.
У поточному сезоні Пулишич забив один гол та віддав два асисти у 18 матчах.
Нагадаємо, що Пулішич потрапив до лікарні після заключного матчу групового раунду проти збірної Ірану на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.
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