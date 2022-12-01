Зірковий американець хоче покинути "Челсі": відома причина

Півзахисник збірної США та "Челсі" Крістіан Пулішич прагне покинути лондонський клуб.

Про це пише The Athletic.

24-річний американець не буде продовжувати контракт з "Челсі", який розрахований до літа 2025 року.

Зазначається, що бажання гравця змінити команду зумовлено відчуттям того, що його розвиток зупинився.

"Сині" готові продати американця. Лондонці оцінюють гравця у 35 млн фунтів.

Послугами футболіста цікавляться у "Манчестер Юнайтед". Вони готові взяти його в оренду, але сам гравець наполягає на повноцінному трансфері.

У поточному сезоні Пулишич забив один гол та віддав два асисти у 18 матчах.

Нагадаємо, що Пулішич потрапив до лікарні після заключного матчу групового раунду проти збірної Ірану на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

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