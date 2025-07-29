Олимпийская чемпионка по биатлону попала под камнепад в горах: ее пытаются спасти

Лаура Дальмайер / © Associated Press

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Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Пакистана. Сейчас проходит спасательная операция, спортсменку до сих пор не удалось эвакуировать.

Об этом сообщает MDR.

Известно, что 28 июля Дальмайер вместе со своей напарницей по альпинизму совершала восхождение в альпийском стиле, когда на высоте около 5700 метров на нее упали камни.

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Напарница сумела подать сигнал о беде и вызвала спасателей. Из-за отдаленности местности спасательный вертолет смог добраться до места аварии только утром 29 июля.

В настоящее время международная горная спасательная команда координирует операцию по спасению. Им помогают находящиеся в этом регионе опытные международные альпинисты.

Пресс-релиз на странице Дальмайер в Instagram подтвердил информацию. "В понедельник, 28 июля, на пике Лайла (6069 м) в пакистанских горах Каракорум произошла серьезная горная авария, в результате которой Лаура Дальмайер была поражена камнями. Из-за постоянной большой опасности падения камней к ней никто не смог добраться. Во время облета вертолетом было установлено, что опытная альпинистка получила как минимум тяжелые травмы. Признаков жизни не обнаружено", – говорится в посте.

31-летняя Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и победительницей Кубка мира-2016/17. В мае 2019 года она объявила о завершении карьеры.

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Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр погиб от удара молнии.