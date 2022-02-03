Перед дебютом в футболе: Усик и Гвоздик устроили битву взглядов

Перед дебютом в футболе: Усик и Гвоздик устроили битву взглядов

Боксеры сыграют за разные команды на Winter Cup 2022.

Знаменитые украинские боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик, которые готовятся к своему футбольному дебюту на выставочном турнире Winter Cup 2022 в Турции, провели так называемую дуэль взглядов.

Соответствующее фото опубликовала пресс-служба житомирского "Полесья", цвета которого будет защищать Усик. В свою очередь, Гвоздик выйдет на поле в составе харьковского "Металлиста".

instagram.com/alex_gvozdyk

Кроме Усика и Гвоздика участие в битве взглядов приняли также президенты клубов Геннадий Буткевич и Александр Ярославский.

Как вам такое сражение взглядов? Буткевич – Ярославский Усик – Гвоздик Опубликовано ФК Полесья/Житомир Четверг, 3 февраля 2022 г.

Отметим, что из-за непогоды в Турции старт Winter Cup 2022 был перенесен с четверга на пятницу, 4 февраля.

Winter Cup-2022 продлится в турецком Белеке до 12 февраля. Участие в товарищеском турнире примут два клуба УПЛ - "Верес", "Черноморец" и две команды Первой лиги - "Полесье" и "Металлист".

Согласно регламенту, каждая команда сыграет с каждой по одному матчу.

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