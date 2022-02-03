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Перед дебютом у футболі: Усик і Гвоздик влаштували битву поглядів

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Перед дебютом у футболі: Усик і Гвоздик влаштували битву поглядів

instagram.com/lomus_official

Боксери зіграють за різні команди на Winter Cup 2022.

Знамениті українські боксери Олександр Усик та Олександр Гвоздик, які готуються до свого футбольного дебюту на виставковому турнірі Winter Cup 2022 у Туреччині, провели так звану дуель поглядів.

Відповідне фото опублікувала пресслужба житомирського "Полісся", кольори якого захищатиме Усик. Своєю чергою, Гвоздик вийде на поле в складі харківського "Металіста".

instagram.com/alex_gvozdyk / ©
instagram.com/alex_gvozdyk

Крім Усика та Гвоздика, участь у битві поглядів взяли також президенти клубів Геннадій Буткевич та Олександр Ярославський.

Як вам така битва поглядів? Буткевич - Ярославський Усик - Гвоздик

Опубліковано ФК Полісся / Житомир Четвер, 3 лютого 2022 р.

Зазначимо, що через негоду в Туреччині старт Winter Cup 2022 було перенесено з четверга на п'ятницю, 4 лютого.

  • Winter Cup-2022 триватиме в турецькому Белеку до 12 лютого. Участь у товариському турнірі візьмуть два клуби УПЛ - "Верес", "Чорноморець" і дві команди Першої ліги - "Полісся" та "Металіст".
  • Згідно з регламентом, кожна команда зіграє з кожною по одному матчу.

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