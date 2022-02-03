Перед дебютом у футболі: Усик і Гвоздик влаштували битву поглядів

Перед дебютом у футболі: Усик і Гвоздик влаштували битву поглядів

Боксери зіграють за різні команди на Winter Cup 2022.

Знамениті українські боксери Олександр Усик та Олександр Гвоздик, які готуються до свого футбольного дебюту на виставковому турнірі Winter Cup 2022 у Туреччині, провели так звану дуель поглядів.

Відповідне фото опублікувала пресслужба житомирського "Полісся", кольори якого захищатиме Усик. Своєю чергою, Гвоздик вийде на поле в складі харківського "Металіста".

instagram.com/alex_gvozdyk

Крім Усика та Гвоздика, участь у битві поглядів взяли також президенти клубів Геннадій Буткевич та Олександр Ярославський.

Зазначимо, що через негоду в Туреччині старт Winter Cup 2022 було перенесено з четверга на п'ятницю, 4 лютого.

Winter Cup-2022 триватиме в турецькому Белеку до 12 лютого. Участь у товариському турнірі візьмуть два клуби УПЛ - "Верес", "Чорноморець" і дві команди Першої ліги - "Полісся" та "Металіст".

Згідно з регламентом, кожна команда зіграє з кожною по одному матчу.

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