У Миколаєві під час ДТП металевий стрижень наскрізь пробив машину (фото)

У Миколаєві під час ДТП металевий стрижень наскрізь пробив машину (фото)

Водій дивом не постраждав.

У Миколаєві сталася ДТП перед в'їздом на Варварівський міст. Автомобіль Renault Kangoo протаранив металеву огорожу.

Про це пише місцеве видання "Новини-N".

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Renault рухався вул. Велика Морська у бік Варварівки. Біля зупинки він втратив управління, виїхав на тротуар, зніс кілька метрів металевої огорожі та зупинився. Металевий стрижень огорожі пробив наскрізь машину.

Водій дивом не постраждав під час ДТП. За кермом перебував 71-річний водій. Причину аварії водій не пояснив.

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Раніше стало відомо, що на трасі на Полтавщині легковик врізався у відбійник. Водій загинув на місці.

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