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У Миколаєві під час ДТП металевий стрижень наскрізь пробив машину (фото)

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У Миколаєві під час ДТП металевий стрижень наскрізь пробив машину (фото)

Водій дивом не постраждав.

У Миколаєві сталася ДТП перед в'їздом на Варварівський міст. Автомобіль Renault Kangoo протаранив металеву огорожу. 

Про це пише місцеве видання "Новини-N".

Renault рухався вул. Велика Морська у бік Варварівки. Біля зупинки він втратив управління, виїхав на тротуар, зніс кілька метрів металевої огорожі та зупинився. Металевий стрижень огорожі пробив наскрізь машину.

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Водій дивом не постраждав під час ДТП. За кермом перебував 71-річний водій. Причину аварії водій не пояснив.

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Раніше стало відомо, що на трасі на Полтавщині легковик врізався у відбійник. Водій загинув на місці.

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