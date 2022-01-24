У Херсоні посеред дороги помер велосипедист

Причина смерті чоловіка наразі невідома.
У Херсоні, на вулиці Кримській, велосипедист впав посеред дороги і помер.
Про це "Суспільному" повідомила тимчасова виконувачка обов'язків старшої інспекторки пресслужби патрульної поліції у Херсонській області Вікторія Лапіна.
Чоловіку, який їхав велосипедом, на вигляд більше 60 років. Він впав з велосипеда та помер на місці.
Деталі загибелі та особа чоловіка встановлюються.
Нагадаємо, у Чернівецькій області авто збило на смерть чоловіка на велосипеді. За попередніми даними, загиблий - 52-річний місцевий мешканець.
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