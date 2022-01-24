В Херсоне посреди дороги умер велосипедист

Причина смерти мужчины пока неизвестна.
В Херсоне, на улице Крымской, велосипедист упал посреди дороги и скончался.
Об этом "Суспільне" сообщила временно исполняющая обязанности старшего инспектора пресс-службы патрульной полиции в Херсонской области Виктория Лапина.
Мужчине, который ехал на велосипеде, на вид более 60 лет. Он упал с велосипеда и скончался на месте.
Детали гибели и личность мужчины устанавливаются.
Напомним, в Черновицкой области авто сбило насмерть мужчину на велосипеде. По предварительным данным, погибший – 52-летний местный житель.
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