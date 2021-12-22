Шел в наушниках и не реагировал: в Херсоне поезд раздавил парня

Шел в наушниках и не реагировал: в Херсоне поезд раздавил парня

Машинист говорит, что подавал звуковой сигнал.

В Херсоне поезд наехал на 21-летнего парня. Потерпевший от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства происшествия расследуют следователи областного главка полиции.

Об этом сообщили в полиции региона.

На месте происшествия 52-летний машинист объяснил полицейским, что транспортировал загруженные вагоны со стороны железнодорожного моста через р. Кошевую в направлении речного вокзала. В районе автомобильного моста в микрорайон "Корабел" водитель заметил, что впереди вдоль путей двигается мужчина. Машинист начал тормозить и подавать звуковой сигнал. Однако пешеход не реагировал. А потом внезапно начал переходить через рельсы.

В результате локомотив совершил наезд на пешехода. Как выяснилось, погибший, которым оказался 21-летний житель Херсона, находился в это время в наушниках.

По указанному факту следственным управлением областного главка полиции начато уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

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Напомним, в Николаеве бросилась под поезд 17-летняя девушка. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне между станциями "Николаев" и "Кульбакино". Причины, заставившие девушку покончить с собой, будут устанавливаться в ходе дальнейшего расследования.

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