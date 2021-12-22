Привела в детсад с синяками: в Мариуполе мать кулаками "воспитывала" 4-летнего сына

Привела в детсад с синяками: в Мариуполе мать кулаками "воспитывала" 4-летнего сына

Правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения ребенка.

В Мариуполе 25-летнюю женщину подозревают в избиении 4-летнего сына. О синяках на теле мальчика в полицию сообщили в детском саду, куда женщина его привела.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Вчера, 21 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что в детский сад в Кальмиусском районе Мариуполя мать привела маленького сына с многочисленными синяками на лице. На место происшествия выехали правоохранители и специалисты соцслужб.

По словам очевидцев, 25-летняя женщина избила своего сына в "воспитательных" целях.

"Работники социальных служб поместили ребенка в больницу на время выяснения обстоятельств, полиция начала уголовное производство. Полицейские внесли данный факт в ЕРДР по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства, при которых ребенок получил повреждение", – сообщили в полиции.

Правоохранители еще раз обратились к гражданам с просьбой сообщать о фактах насилия и издевательства над детьми их родителями.

Напомним, что под Запорожьем женщина так праздновала день рождения подруги, что забыла о ребенке.

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