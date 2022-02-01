У Житомирській області сталася потрійна ДТП: є загиблі та постраждалі

У Житомирській області сталася потрійна ДТП: є загиблі та постраждалі

Водій виїхав на зустрічну смугу.

Поблизу села Олександрівка Новоград-Волинського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення транспортних засобів одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

30-річний водій автомобіля Renault Lagunа, рухаючись у напрямку села Чижівка та виконуючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою DAF, а потім з автомобілем "ЗІЛ-130".

Пасажир автомобіля Renault Laguna загинув на місці події, його особу наразі встановлюють правоохоронці. Водій цього ж автомобіля отримав травми та був доправлений до реанімаційного відділення Новоград-Волинської лікарні. Також постраждала 67-річна пасажирка вантажівки DAF.

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Нагадаємо, у Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика збив 16-річну місцеву жительку. Дівчина померла в машині швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.

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