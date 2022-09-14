Победный дебют: "Рух" выиграл первый матч в истории в Юношеской лиге УЕФА

В среду, 14 сентября, львовский "Рух" с победы начал новый сезон Юношеской лиги УЕФА.

Львовский "Рух" победил в матче первого раунда Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА над польским "Заглембе". Матч завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол поединка забил на 24-й минуте Руслан Непейпиев.

В начале второго тайма "Рух" остался в меньшинстве — красную получил Богдан Слюбик. Однако львовской команде удалось удержать преимущество до конца поединка.

"Рух" вышел в Юношескую лигу УЕФА в качестве чемпиона национального первенства Украины среди команд U-19. В сезоне 2021/22 львовяне стали первыми, опередив сверстников из киевского "Динамо" на одно очко.

Львовский клуб стал одним из двух представителей Украины в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. Другой украинский клуб, "Шахтер", начал выступления через Путь Лиги чемпионов с побед над немецким "Лейпцигом" ( 2:0 ) и шотландским "Селтиком" ( 2:1 ).

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