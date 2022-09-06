"Шахтер" одержал уверенную победу в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА

Донецкий "Шахтер" обыграл "РБ Лейпциг" в первом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА сезона-2022/23.
Поединок в Лейпциге завершился поражением хозяев со счетом 0:2.
Уже на 16-й минуте Андрей Булеза вывел украинскую команду вперед после передачи от Ивана Лосенко.
Укрепили свое преимущество "оранжево-черные" во втором тайме. Кирилл Сигеев на 78-й минуте установил окончательный счет в этом матче. Ассистировал ему Антон Дрозд.
В следующем матче группового раунда Юношеской лиги УЕФА "горняки" сыграют против сверстников из шотландского "Селтика". Встреча состоится 14 сентября.
Напомним, сегодня, 6 сентября, также встретятся взрослые команды "Шахтера" и "Лейпцига". Игра состоится в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция со всеми голами и лучшими моментами матча.
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