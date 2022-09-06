"Шахтер" одержал уверенную победу в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА

Поединок в Лейпциге завершился поражением хозяев со счетом 0:2 .

Уже на 16-й минуте Андрей Булеза вывел украинскую команду вперед после передачи от Ивана Лосенко.

Укрепили свое преимущество "оранжево-черные" во втором тайме. Кирилл Сигеев на 78-й минуте установил окончательный счет в этом матче. Ассистировал ему Антон Дрозд.

В следующем матче группового раунда Юношеской лиги УЕФА "горняки" сыграют против сверстников из шотландского "Селтика". Встреча состоится 14 сентября.

Напомним, сегодня, 6 сентября, также встретятся взрослые команды "Шахтера" и "Лейпцига". Игра состоится в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция со всеми голами и лучшими моментами матча.

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