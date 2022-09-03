"Реал" одержал победу в матче лидеров чемпионата Испании и единолично возглавил турнирную таблицу

В непростом поединке четвертого тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на домашней арене одолел "Бетис".

Поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:1 .

К этому матчу оба клуба подходили в роли лидеров испанской "Примеры", ведь в первых трех турах не теряли очков.

Уже на 9-й минуте встречи Винисиус Жуниор вывел "сливочных" вперед. "Бетис" отыгрался на 17-й минуте после точного удара Серхио Каналеса.

Победу "Королевскому клубу" принес гол Родриго на 65-й минуте. Бразильцу ассистировал Федерико Вальверде.

Отметим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

Обзор матча

Одержав четвертую победу подряд на старте чемпионата, мадридцы с 12 очками возглавляют турнирную таблицу. "Бетис" с 9 баллами идет на второй позиции.

В следующем туре Примеры команда Карло Анчелотти примет "Мальорку", а "зелено-белые" дома сыграют с "Вильярреалом". Оба поединка запланированы на 11 сентября.

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