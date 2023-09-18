"Реал" одержал волевую победу над участником Лиги чемпионов и вернулся на вершину Примеры (видео)

Команда Карло Анчелотти продолжает идти без очковых потерь в чемпионате Испании.

Мадридский "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" в домашнем матче 5-го тура испанской Ла Лиги – 2:1 .

Гости неожиданно открыли счет уже на пятой минуте усилиями Андера Барренечеа. Это позволило баскам уйти на перерыв в роли лидера.

Однако во втором тайме "сливочные" нашли силы переломить ход встречи. Сразу после перерыва Федерико Вальверде сравнял счет красивым ударом под штангу с линии штрафной. Ассистом отличился Франсиско Гарсия.

А на 60-й минуте тот же Гарсия исполнил навес на Хоселу – испанский форвард в прыжке головой пробил точно в дальний угол. В итоге этот гол оказался победным.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных, пока ворота "Королевского клуба" защищал летний новичок "бланкос" Кепа Аррисабалага.

Обзор матча

Для подопечных Карло Анчелотти это пятая победа подряд на старте нового сезона Примеры. "Реал" (15 очков) вернул себе лидерство в турнирной таблице, сдвинув на вторую позицию "Барселону" (13 баллов).

В следующем туре Ла Лиги 24 сентября "сливочные" на выезде сыграют с "Атлетико", а "Реал Сосьедад" примет "Хетафе".

Перед этим оба клуба стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов: 20 сентября "Реал" дома встретится с дебютантом самого престижного еврокубка – берлинским "Унионом", а баски будут принимать финалиста прошлого розыгрыша ЛЧ – миланский "Интер".

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