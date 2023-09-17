Украинское дерби в АПЛ: "Челси" с Мудриком не осилил "Борнмут" Забарного (видео)

Оба украинца вышли на поле с первых минут.

В рамках 5-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) состоялось украинское дерби: "Челси" Михаила Мудрика на выезде сыграл вничью с "Борнмутом" Ильи Забарного – 0:0 .

Оба украинских футболиста оказались в стартовых составах своих команд.

Мудрик провел на поле 63 минуты, после чего его заменил Коул Палмер. На 41-й минуте Михаил получил желтую карточку, сфолив в подкате в центре поля. На протяжении поединка он неоднократно обострял игру, но помочь своей команде забить не сумел.

Забарный отыграл полный матч и надежно действовал в обороне, что позволило его команде добыть ничью в противостоянии с более именитым соперником.

Обзор матча

После этого поединка "Челси" (5 очков) занимает 14-е место в АПЛ. "Борнмут" (3 балла) идет на 15-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "синие" примут "Астон Виллу", а "вишни" в гостях встретятся с "Брайтоном". Оба матча состоятся 24 сентября.

Читайте также:

"Манчестер Сити" волевой победой закрепился на вершине АПЛ, МЮ проиграл экс-тренеру "Шахтера"

"Ливерпуль" оформил яркий камбэк и захватил лидерство в АПЛ (видео)

Ла Лига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица