Украинское дерби в АПЛ: "Челси" с Мудриком не осилил "Борнмут" Забарного (видео)

Оба украинца вышли на поле с первых минут.
В рамках 5-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) состоялось украинское дерби: "Челси" Михаила Мудрика на выезде сыграл вничью с "Борнмутом" Ильи Забарного – 0:0.
Оба украинских футболиста оказались в стартовых составах своих команд.
Мудрик провел на поле 63 минуты, после чего его заменил Коул Палмер. На 41-й минуте Михаил получил желтую карточку, сфолив в подкате в центре поля. На протяжении поединка он неоднократно обострял игру, но помочь своей команде забить не сумел.
Забарный отыграл полный матч и надежно действовал в обороне, что позволило его команде добыть ничью в противостоянии с более именитым соперником.
Обзор матча
После этого поединка "Челси" (5 очков) занимает 14-е место в АПЛ. "Борнмут" (3 балла) идет на 15-й позиции.
В следующем туре чемпионата Англии "синие" примут "Астон Виллу", а "вишни" в гостях встретятся с "Брайтоном". Оба матча состоятся 24 сентября.
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