Українське дербі в АПЛ: "Челсі" з Мудриком не подужав "Борнмут" Забарного

Обидва українці вийшли на поле з перших хвилин.

В рамках 5-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) відбулося українське дербі: "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді зіграв унічию з "Борнмутом" Іллі Забарного – 0:0 .

Обидва українські футболісти опинилися у стартових складах своїх команд.

Мудрик провів на полі 63 хвилини, після чого його замінив Коул Палмер. На 41-й хвилині Михайло отримав жовту картку, сфоливши у підкаті в центрі поля. Протягом поєдинку він неодноразово загострював гру, але допомогти своїй команді забити не зумів.

Забарний відіграв повний матч і надійно діяв в обороні, що дозволило його команді здобути нічию у протистоянні з більш іменитим суперником.

Після цього поєдинку "Челсі" (5 очок) посідає 14-те місце в АПЛ. "Борнмут" (3 бали) йде на 15-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "сині" приймуть "Астон Віллу", а "вишні" в гостях зустрінуться з "Брайтоном". Обидва матчі відбудуться 24 вересня.

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