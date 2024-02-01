"Реал" с Луниным одержал уверенную победу и сдвинул "Жирону" с первого места в Ла Лиге (видео)

"Сливочные" благодаря дублю Хоселу на выезде разобрались с "Хетафе".

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в гостях победил "Хетафе" в перенесенном матче 20-го тура испанской Ла Лиги. Поединок завершился со счетом 0:2 .

Подопечные Карло Анчелотти забили по голу в каждом из таймов. На 14-й минуте счет в игре открыл Хоселу – испанский нападающий точно пробил головой после подачи с правого фланга от Лукаса Васкеса.

На 56-й минуте "сливочные" удвоили свое преимущество – Хоселу оформил дубль, ударом низом поразив дальний угол ворот хозяев. Ассист занес в свой актив Винисиус Жуниор.

Лунин вышел в стартовом составе "Королевского клуба" и отыграл полный матч. В одном из моментов украинский вратарь спас свою команду после сильного удара соперника из пределов штрафной, переведя мяч в штангу.

Обзор матча "Хетафе" – "Реал" Мадрид

Благодаря этой победе "Реал" (57 очков) вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, сдвинув "Жирону" (55 баллов) украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на вторую позицию. "Хетафе" (29 пунктов) занимает десятую строчку.

В следующем туре "Реал" 4 февраля примет "Атлетико". В тот же день "Хетафе" на выезде сыграет с "Бетисом".

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