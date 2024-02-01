Подоляк сказал, что нужно изменить для победы над РФ

Оперативно-тактические решения должны меняться.
Цель Украины остается неизменной – полная победа над РФ. Она предполагает формирование новых стратегий и задач. Безусловно, есть некоторые проблемы, такие как дефицит оружия.
Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
Дефицит, наступление, стратегия
Михаил Подоляк отметил, что, к сожалению, есть снарядные дефициты. В частности, нам нуждаются в дальнобойных ракетах. Это будет решаться производством непосредственно в Украине, совместными усилиями с партнерами, дополнительными поставками и так далее.
"В Европе четко осознают, что необходимо существенно увеличивать производство оружия амуниционного характера, прежде снаряды, ракеты дроны, РЭБ – это все будет увеличиваться. По состоянию на сейчас, безусловно, есть определенные дефициты. То есть одно не отменяет другое", – отметил он.
По словам советника ОПУ, не следует бояться слова "наступление". Да, я определенный негативный осадок, в 2023 году были определенные тактические ошибки, об этом говорит военно-политическое руководство. Это война, и на нас пошла не какая-нибудь маленькая страна, имеющая ограниченный ресурс.
"Против нас воюет РФ, которая накопила большой объем оружия. Сегодня она на войну в Украине тратит все, что можно. Россияне 42% бюджета сделали милитарным, и это лишь прямые ассигнования на войну, а опосредованные, региональные — это гораздо больший бюджет. Это нужно все сломать", – говорит Подоляк.
Для этого нужно:
- объединенная экономика стран Европы, которая должна помогать украинской экономике
- объединенные военные производства, снабжение отдельных видов оружия должно быть увеличено.
Кроме того, мы знаем, что Россия сражается огромным количеством. Мы можем противопоставить качество тех или иных управленческих и технологических решений.
Не менее важно учитывать, что стратегическая цель Украины – абсолютный проигрыш России. Мы не можем находиться только в обороне. Пока мы будем накапливать ресурсы, Россия не будет ждать, она также будет усиливаться, атаковать, увеличивать производство ракет и так далее.
Должна быть конкретная стратегия:
- истощение врага на определенных направлениях;
- активная атака по тем же направлениям.
"Это необходимо, чтобы Россия не могла сконцентрироваться, постоянно искала возможности подвозить резервы. А для того, чтобы прервать такую возможность – Украине необходимы дальнобойные ракеты. Это план, который должен четко фиксировать: мы не можем находиться в одной и той же точке постоянно", – утверждает он.
Следовательно, заключает Подоляк, стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия, возможностями этого оружия уничтожать логистику или накопленные российские резервы.
"И эти решения должны быть неожиданными для России. Это главное. Россия воюет линейно. Она накапливает резерв на одном направлении и там постоянно двигается. А надо забрать у нее возможность прогнозировать, что будет делать Украина", – добавил Михаил Подоляк.
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