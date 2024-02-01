Подоляк сказал, что нужно изменить для победы над РФ

Цель Украины остается неизменной – полная победа над РФ. Она предполагает формирование новых стратегий и задач. Безусловно, есть некоторые проблемы, такие как дефицит оружия.

Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Дефицит, наступление, стратегия

Михаил Подоляк отметил, что, к сожалению, есть снарядные дефициты. В частности, нам нуждаются в дальнобойных ракетах. Это будет решаться производством непосредственно в Украине, совместными усилиями с партнерами, дополнительными поставками и так далее.

"В Европе четко осознают, что необходимо существенно увеличивать производство оружия амуниционного характера, прежде снаряды, ракеты дроны, РЭБ – это все будет увеличиваться. По состоянию на сейчас, безусловно, есть определенные дефициты. То есть одно не отменяет другое", – отметил он.

По словам советника ОПУ, не следует бояться слова "наступление". Да, я определенный негативный осадок, в 2023 году были определенные тактические ошибки, об этом говорит военно-политическое руководство. Это война, и на нас пошла не какая-нибудь маленькая страна, имеющая ограниченный ресурс.

"Против нас воюет РФ, которая накопила большой объем оружия. Сегодня она на войну в Украине тратит все, что можно. Россияне 42% бюджета сделали милитарным, и это лишь прямые ассигнования на войну, а опосредованные, региональные — это гораздо больший бюджет. Это нужно все сломать", – говорит Подоляк.

Для этого нужно:

объединенная экономика стран Европы, которая должна помогать украинской экономике

объединенные военные производства, снабжение отдельных видов оружия должно быть увеличено.

Кроме того, мы знаем, что Россия сражается огромным количеством. Мы можем противопоставить качество тех или иных управленческих и технологических решений.

Не менее важно учитывать, что стратегическая цель Украины – абсолютный проигрыш России. Мы не можем находиться только в обороне. Пока мы будем накапливать ресурсы, Россия не будет ждать, она также будет усиливаться, атаковать, увеличивать производство ракет и так далее.

Должна быть конкретная стратегия:

истощение врага на определенных направлениях; активная атака по тем же направлениям.

"Это необходимо, чтобы Россия не могла сконцентрироваться, постоянно искала возможности подвозить резервы. А для того, чтобы прервать такую возможность – Украине необходимы дальнобойные ракеты. Это план, который должен четко фиксировать: мы не можем находиться в одной и той же точке постоянно", – утверждает он.

Следовательно, заключает Подоляк, стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия, возможностями этого оружия уничтожать логистику или накопленные российские резервы.

"И эти решения должны быть неожиданными для России. Это главное. Россия воюет линейно. Она накапливает резерв на одном направлении и там постоянно двигается. А надо забрать у нее возможность прогнозировать, что будет делать Украина", – добавил Михаил Подоляк.

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