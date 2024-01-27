Могут ли США оставить Украину без военной помощи – Подоляк объяснил

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что подготовка к президентским выборам в США влияет на дискуссию о помощи Украине, Израилю и Тайваню. В Америке уже вышли на праймериз и формируют стартовые электоральные позиции.

Об этом он рассказал в интервью "24 Каналу".

"Думаю, что все же, несмотря на всю свою внутреннюю дискуссию, они примут решение о необходимости помощи этим трем странам. Потому что Соединенные Штаты не откажутся от позиции глобального лидера. Поддержка Украины и является обязательной функцией для глобального лидера. Потому что это инвестиции в лидерство, международное право", — подчеркнул он.

Подоляк отметил, что ключевыми донорами компаний в США являются вооруженные производители, в частности, у республиканцев. Для них сейчас "золотое время". Сегодня они получают данные о том, как то или иное оружие работает не из полигонов, а из огромного реального поля боя. И они могут это оружие адаптировать под более четкие вызовы, которые оно должно реализовывать.

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"К тому же они сегодня имеют на поле боя в Украине абсолютное доминирование оружия натовского стандарта. Таким образом они вытесняют с глобального рынка ключевого конкурента – Россию. А это существенное увеличение дохода вооруженных компаний США. Они сегодня из пакета помощи Украины 90% оставляют своей экономике, а это дополнительные рабочие места, дополнительные инвестиции в военное производство. Уже доказано, что Patriot, даже в модификации 70-х годов, является гораздо более эффективным оружием, что может существенно противодействовать "Кинжалу", который позволял России диктовать условия в различных дискуссиях на разных континентах. Это же эффективный политический инструмент", — добавил он.

По мнению Подоляка, в США будут продолжаться внутренние дискуссии.

"Но для меня также очевидно, что и руководство Республиканской партии, и руководство Демократической партии, и чиновники на разных уровнях абсолютно четко осознают, что в Украину нужно инвестировать. В войну Украины против России нужно инвестировать, потому что тогда будет переписан пакт безопасности самих США, где Россия перестанет быть ключевым оппонентом", – резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, Подоляк объяснил, зачем нужен новый законопроект о мобилизации.

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