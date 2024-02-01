Подоляк сказав, що потрібно змінити для перемоги над РФ

Ціль України залишається незмінною – повна перемога над РФ. Вона передбачає формування нових стратегій та завдань. Безумовно, є певні проблеми, такі як дефіцит зброї.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Дефіцит, наступ, стратегія

Михайло Подоляк зазначив, що, на жаль, є снарядні дефіцити. Зокрема, нам потребує далекобійних ракет. Це вирішуватиметься виробництвом безпосередньо в Україні, спільними зусиллями з партнерами, додатковим постачанням і так далі.

"У Європі чітко усвідомлюють, що необхідно суттєво збільшувати виробництво зброї амуніційного характеру, передовсім снаряди, ракети дрони, РЕБ – це все збільшуватиметься. Станом на зараз, безумовно, є певні дефіцити. Тобто одне не скасовує інше", – зазначив він.

За словами радника ОПУ, не слід боятися слова "наступ". Так, я певний негативний осад, у 2023 році були певні тактичні помилки, про це говорить військово-політичне керівництво. Це війна, і на нас пішла не якась маленька країна, що має обмежений ресурс.

"Проти нас воює РФ, яка накопичила ла великий обсяг зброї. Сьогодні вона на війну в Україні витрачає усе, що можна. Росіяни 42% бюджету зробили мілітарним, і це лише прямі асигнування на війну, а опосередковані, регіональні – це набагато більший бюджет. Це треба все зламати", – говорить Подоляк.

Для цього потрібна:

об'єднана економіка країн Європи, яка має допомагати українській економіці

об'єднані військові виробництва, постачання окремих видів зброї має бути збільшено.

Крім того, ми знаємо, що Росія воює величезною кількістю. Ми можемо протиставити якість тих чи інших управлінських й технологічних рішень.

Не менш важливо зважати на те, що стратегічна ціль України – абсолютний програш Росії. Ми не можемо перебувати тільки в обороні. Поки ми накопичуватимемо ресурси, Росія не чекатиме, вона також посилюватиметься, атакуватиме, збільшуватиме виробництво ракет і так далі.

Має бути конкретна стратегія:

виснаження ворога на певних напрямках; активна атака на тих же напрямках.

"Це необхідно, щоб Росія не могла сконцентруватись, постійно шукала можливості підвозити резерви. А для того, щоб перервати таку можливість – Україні необхідні далекобійні ракети. Це план, який має чітко фіксувати: ми не можемо перебувати в одній і тій самій точці постійно", – стверджує він.

Отже, підсумовує Подоляк, стратегія незмінна, а оперативно-тактичні рішення мають змінюватися відповідно до кількості зброї, до можливостей цієї зброї знищувати логістику чи накопичені російські резерви.

"І ці рішення мають бути неочікуваними для Росії. Це головне. Росія воює лінійно. Вона накопичує резерв на одному напрямку й там постійно рухається. А треба забрати в неї можливість прогнозувати, що робитиме Україна", – додав Михайло Подоляк.

Раніше Залужний сказав, що має вирішальне значення для перемоги у війні.

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