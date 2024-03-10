"Реал" с Луниным разгромил "Сельту" и укрепил свое лидерство в чемпионате Испании (видео)

Мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина на своем поле разбил "Сельту" в матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 4:0 .

В первом тайме "сливочные" ограничились одним забитым мячом – на 21-й минуте отличился Винисиус Жуниор.

После перерыва подопечные Карло Анчелотти довели дело до разгрома, причем гости занесли в свой пассив два автогола. Мяч в сетку собственных ворот срезали вратарь Висенте Гвайта и защитник Карлос Домингес на 79-й и 88-й минутах соответственно.

А точку в этом поединке в компенсированное время поставил Арда Гюллер – 19-летний турок в конце игры вышел на замену и на 90+4 минуте превратил в гол передачу Дани Себальоса.

Лунин вышел в стартовом составе "Королевского клуба" и отыграл полный матч. В течение игры работы у него было мало, поэтому он совершил только один сейв

Для 25-летнего украинского вратаря это был 22-й поединок во всех турнирах за "Реал" в этом сезоне. Это также его десятый "сухой" матч в нынешней кампании.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Сельта"

После этой победы "Реал" (69 очков) лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая на 7 баллов "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова, а "Барселону" – на 8. "Сельта" (24 пункта) идет на 17-й и позиции с двухочковым отрывом от зоны вылета.

В следующем туре испанского чемпионата "Реал" 16 марта на выезде встретится с "Осасуной". Днем позже "Сельта" приедет в гости к "Севилье".

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