"Реал" с невероятным голом Бензема разобрался с "Атлетико" в дерби в Ла Лиге

"Реал" с невероятным голом Бензема разобрался с "Атлетико" в дерби в Ла Лиге

"Сливочные" закрепили свое положение на верхушке турнирной таблицы.

Мадридский "Реал" в рамках 17-го тура Ла Лиги уверенно победил в дерби "Атлетико" со счетом 2:0 .

Королевский клуб открыл счет уже на 16 минуте – Карим Бензема после передачи с левого фланга от Винисиуса Жуниора красивым ударом в падении отправил игровой снаряд точно в угол ворот соперника.

"Атлетико", в свою очередь, был близок сравнять счет на 36-й минуте встречи, однако Куртуа в хорошем сейве парировал удар со штрафного от Антуана Гризманна. В результате, первый тайм завершился в пользу хозяев поля.

"Матрасники" неплохо начали вторую половину противостояния, однако на 57 минуте пропустили во второй раз — Марко Асенсио точным ударом из пределов штрафной направил мяч в дальний угол Яна Облака поставив, таким образом, точку в этой дуэли. Вновь в роли ассистента выступил Жуниор.

Как следствие, "Реал" после этой победы набрал 42 очка и продолжил лидировать в турнирной таблице внутреннего первенства. В настоящее время их отрыв от второго места, принадлежащего "Севильи", составляет восемь очков. Что касается "Атлетико", то они остались с 29 пунктами на четвертой строчке.

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