Взрыв бомбы в русском монастыре: парень принес с собой мачете и несколько сумок

В результате взрыва травмированы семеро детей.
В российском Серпухове 18-летний Владислав Струженков привел в действие самодельное взрывное устройство в женском монастыре. По последним данным, семеро пострадавших.
Трагедия произошла во время утренней молитвы, сообщает Интерфакс.
Кроме бомбы, с собой у него тоже было мачете и несколько сумок. По предварительным данным, устройство могло сдетонировать случайно – бомба взорвалась, когда рядом с входом почти никого не было. В результате в здании выбило дверь, а Струженков и еще один человек получили ранения.
"Мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахинь на фоне личных неприязненных отношений", — заявил собеседник агентства.
На месте инцидента работают взрывотехники и кинологи – не исключено, что Струженков мог оставить другое взрывное устройство.
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