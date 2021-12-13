Вибух бомби у російському монастирі: хлопець приніс із собою мачете та декілька сумок

Внаслідок вибуху травмовано семеро дітей.
У російському Серпухові 18-річний Владислав Струженков привів у дію саморобний вибуховий пристрій у жіночому монастирі. За останніми даними, семеро постраждалих.
Трагедія сталася під час ранкової молитви, повідомляє Інтерфакс.
Крім бомби, з собою у нього також було мачете та декілька сумок. За попередніми даними, пристрій міг здетонувати випадково – бомба вибухнула, коли поряд із входом майже нікого не було. В результаті в будівлі вибило двері, а Струженков та ще одна людина отримали поранення.
"Мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до педагогів школи та черниць на тлі особистих неприязних стосунків", — заявив співрозмовник агентства.
На місці інциденту працюють вибухотехніки та кінологи – не виключено, що Струженков міг залишити інший вибуховий пристрій.
Читайте також:
- Потужний вибух газу у Росії: кількість жертв зросла удвічі, трьох дорослих і дитину досі шукають (відео)
- "Це велика трагедія": внаслідок потужного вибуху на військовому заводі у Польщі загинула жінка
- Під Рівним тітка з племінником пиляли болгаркою боєприпас: жінка залишилася без пальця, чоловік - у реанімації