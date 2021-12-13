Вибух бомби у російському монастирі: хлопець приніс із собою мачете та декілька сумок

Вибух бомби у російському монастирі: хлопець приніс із собою мачете та декілька сумок

Внаслідок вибуху травмовано семеро дітей.

У російському Серпухові 18-річний Владислав Струженков привів у дію саморобний вибуховий пристрій у жіночому монастирі. За останніми даними, семеро постраждалих.

Трагедія сталася під час ранкової молитви, повідомляє Інтерфакс.

Крім бомби, з собою у нього також було мачете та декілька сумок. За попередніми даними, пристрій міг здетонувати випадково – бомба вибухнула, коли поряд із входом майже нікого не було. В результаті в будівлі вибило двері, а Струженков та ще одна людина отримали поранення.

"Мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до педагогів школи та черниць на тлі особистих неприязних стосунків", — заявив співрозмовник агентства.

На місці інциденту працюють вибухотехніки та кінологи – не виключено, що Струженков міг залишити інший вибуховий пристрій.