Роковой пенальти: "Черноморец" упустил победу над "Ингульцом" в поединке УПЛ

"Моряки" не выигрывают уже пять поединков подряд в Чемпионате.

Одесский "Черноморец" сыграл вничью с "Ингульцом" в заключительном поединке 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

Хозяева острее начали поединок, и уже в дебюте имели два неплохих момента, однако удача от них отвернулась. Тем не менее, под занавес первого тайма "моряки" таки забили. С передачи Владислава Ваната ворота гостей распечатал Евгений Смирный.

upl.ua

После перерыва забить могли обе команды, но все же удачливее оказались гости. Максим Брагару совершил фол в своей штрафной площади, а Младен Бартулович на 87-й минуте реализовал назначенный за это нарушение пенальти.

"Черноморец" (6 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. "Ингулец" (8 баллов) - 12-й.

В 10-м туре УПЛ "Черноморец" 2 октября в гостях сыграет с ковалевским "Колосом". "Ингулец" в этот же день также на выезде встретится с полтавской "Ворсклой".

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