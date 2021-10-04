"Шахтер" потерял основого форварда на семь месяцев

Футболист получил травму в матче Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" потерпел серьезную кадровую потерю в лице основного нападающего — Лассина Траоре.

Так, по информации "Про Футбол", 20-летний форвард выбыл на семь месяцев. Эту информацию журналистам сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Отметим, что Траоре пропустит большую часть сезона из-за травмы, которую он получил в поединке 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против миланского "Интера" (0:0). Нападающий получил повреждение уже в начале встречи в результате столкновения с соперником.

Футболист должен был пройти углубленное медицинское обследование. Также ему должны были сделать операцию. Ориентировочные сроки Траоре в состав дончан — апрель 2022 года.

Траоре перешел в "Шахтер" летом 2021 года из амстердамского "Аякса". За его переход "горняки" заплатили нидерландцам десять миллионов евро;

из амстердамского "Аякса". За его переход "горняки" заплатили нидерландцам десять миллионов евро; В этом сезоне на счету основного нападающего 14 матчей во всех турнирах и девять забитых голов.

Добавим, что сейчас в обойме главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби остался только один номинальный форвард — 20-летний Даниил Сикан. Также вскоре должен вернуться опытный Жуниор Мораес, который только недавно восстановился после серьезной травмы.

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