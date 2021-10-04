"Шахтар" втратив основого форварда на сім місяців

Футболіст травмувався в матчі Ліги чемпіонів.

Донецький " Шахтар " зазнав серйозної кадрової втрати в особі основного нападника - Лассіна Траоре.

Так, за інформацією "Про Футбол", 20-річний форвард вибув на сім місяців. Цю інформацію журналістам повідомив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

Зазначимо, що Траоре пропустить більшу частину сезону через травму, яку він отримав у поєдинку 2-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера" (0:0). Нападник отримав пошкодження вже на початку зустрічі внаслідок зіткнення з суперником.

Футболіст повинен був пройти поглиблене медичне обстеження. Також йому повинні були зробити операцію. Орієнтовні терміни Траоре до складу донеччан - квітень 2022 року.

Траоре перейшов до "Шахтаря" влітку 2021 року з амстердамського "Аякса". За його перехід "гірники" заплатили нідерландцям десять мільйонів євро;

з амстердамського "Аякса". За його перехід "гірники" заплатили нідерландцям десять мільйонів євро; Цього сезону на рахунку основного нападника 14 матчів у всіх турнірах та дев'ять забитих голів.

Додамо, що наразі в обоймі головного тренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі залишився лише один номінальний форвард - 20-річний Даніїл Сікан. Також незабаром повинен повернутися досвідчений Жуніор Мораєс, який лише нещодавно відновився після серйозної травми.

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