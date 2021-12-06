Шахтер – Шериф: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.
Во вторник, 7 декабря, донецкий "Шахтер" в рамках заключительного, 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22, в Киеве сыграет с молдавским "Шерифом".
Поединок состоится на столичном НСК "Олимпийский". Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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- Для "Шахтера" этот матч с турнирной точки зрения уже ничего не решает, ведь они точно останутся на последней, четвертой позиции квартета и, как следствие, без еврокубковой весны. Сейчас в активе дончан только одно набранное очко. Матч против "Шерифа" – последняя возможность одержать первую победу в группе;
- "Шериф" имеет в своем активе шесть баллов и уже точно завершит группу на третьей позиции, позволяющей продолжить борьбу в Лиге Европы;
- В Тирасполе "Шериф" сенсационно разобрался с "Шахтером" (2:0);
- В параллельном противостоянии группы мадридский "Реал" примет миланский "Интер". Обе команды уже квалифицировались в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.
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