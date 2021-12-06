Шахтер – Шериф: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Во вторник, 7 декабря , донецкий "Шахтер" в рамках заключительного, 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22, в Киеве сыграет с молдавским "Шерифом".

Поединок состоится на столичном НСК "Олимпийский". Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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Для "Шахтера" этот матч с турнирной точки зрения уже ничего не решает, ведь они точно останутся на последней, четвертой позиции квартета и, как следствие, без еврокубковой весны. Сейчас в активе дончан только одно набранное очко. Матч против "Шерифа" – последняя возможность одержать первую победу в группе;

"Шериф" имеет в своем активе шесть баллов и уже точно завершит группу на третьей позиции, позволяющей продолжить борьбу в Лиге Европы;

В Тирасполе "Шериф" сенсационно разобрался с "Шахтером" (2:0);

В параллельном противостоянии группы мадридский "Реал" примет миланский "Интер". Обе команды уже квалифицировались в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.

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