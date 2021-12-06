Шахтар - Шериф: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
У вівторок, 7 грудня, донецький "Шахтар" у рамках заключного, 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів-2021/22, у Києві зіграє з молдавським "Шерифом".
Поєдинок відбудеться на столичному НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.
Дивіться також: Груповий етап Ліги чемпіонів: усі матчі та турнірні таблиці
- Для "Шахтаря" цей матч із турнірної точки зору вже нічого не вирішує, адже вони точно залишаться на останній, четвертій, позиції квартету та, як наслідок, без єврокубкової весни. Наразі в активі донеччан лише одне набране очко. Матч проти "Шерифа" - остання можливість здобути першу перемогу в групі;
- "Шериф" має у своєму активі шість балів та вже точно завершить групу на третій позиції, яка дає можливість продовжити боротьбу в Лізі Європи;
- У Тирасполі "Шериф" сенсаційно розібрався з "Шахтарем" (2:0);
- У паралельному протистоянні групи мадридський "Реал" прийматиме міланський "Інтер". Обидві команди вже кваліфікувалися до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Дивіться також: Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф