Шахтар - Шериф: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У вівторок, 7 грудня , донецький "Шахтар" у рамках заключного, 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів-2021/22, у Києві зіграє з молдавським "Шерифом".

Поєдинок відбудеться на столичному НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

Дивіться також: Груповий етап Ліги чемпіонів: усі матчі та турнірні таблиці

Для "Шахтаря" цей матч із турнірної точки зору вже нічого не вирішує, адже вони точно залишаться на останній, четвертій, позиції квартету та, як наслідок, без єврокубкової весни. Наразі в активі донеччан лише одне набране очко. Матч проти "Шерифа" - остання можливість здобути першу перемогу в групі;

"Шериф" має у своєму активі шість балів та вже точно завершить групу на третій позиції, яка дає можливість продовжити боротьбу в Лізі Європи;

У Тирасполі "Шериф" сенсаційно розібрався з "Шахтарем" (2:0);

У паралельному протистоянні групи мадридський "Реал" прийматиме міланський "Інтер". Обидві команди вже кваліфікувалися до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Дивіться також: Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф