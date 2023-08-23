Славия – Заря: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы

Смотрите первый поединок между луганским и пражским клубами за место в групповом этапе Лиги Европы.
В четверг, 24 августа, луганская "Заря" сыграет с пражской "Славией" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2023/24.
Поединок состоится на "Эден Арене" в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Ответный матч команды сыграют в четверг, 31 августа, в польском городе Люблин. Именно здесь луганский клуб будет проводить номинально домашние еврокубковые матчи в сезоне-2023/24.
Победитель двухматчевой дуэли выйдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравшая команда сразу попадет в групповой этап третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Славия" – "Заря" из Youtube-канала FootballHub.
Игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.
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