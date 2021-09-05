Свитолина победила экс-первую ракетку мира и пробилась в четвертьфинал US Open

Свитолина победила экс-первую ракетку мира и пробилась в четвертьфинал US Open

Сильнейшая теннисистка страны прошла непростую соперницу.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Украинская теннисистка в 1/8 финала заключительного турнира Большого шлема в 2021 году обыграла Симону Халеп из Румынии.

Поединок длился час и 17 минут. Элине хватило двух партий для того, чтобы одержать победу над экс-первой ракеткой мира со счетом 6:3, 6:3.

В четвертьфинале US Open Свитолина сыграет с победительницей в паре Анжелик Кербер (Германия) - Лейла Анни Фернандес (Канада).

Напомним, на предыдущих стадиях US Open-2021 Свитолина победила Ребекку Марино из Канады (6:2, 6:3), испанку Ребекку Масарову (6:2, 7:5) и россиянку Дарью Касаткину (6:4, 6:2). Пока украинка не проиграла на турнире ни одного сета.

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