Світоліна перемогла експершу ракетку світу і пробилася до чвертьфіналу US Open

Світоліна перемогла експершу ракетку світу і пробилася до чвертьфіналу US Open

Найсильніша тенісистка країни пройшла непросту суперницю.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США.

Українська тенісистка в 1/8 фіналу заключного турніру Великого шолома у 2021 році обіграла Сімону Халеп з Румунії.

Поєдинок тривав годину і 17 хвилин. Еліні вистачило двох партій для того, щоб здобути перемогу над експершою ракеткою світу з рахунком 6:3, 6:3.





Elina Svitolina is through to the Quarter-Finals without dropping a set so far after a 6-3, 6-3 victory over Simona Halep! @ElinaSvitolina | #USOpen pic.twitter.com/0kkuDEv02w — Live Tennis (@livetennis) September 5, 2021

У чвертьфіналі US Open Світоліна зіграє з переможницею в парі Анжелік Кербер (Німеччина) - Лейла Анні Фернандес (Канада).

Нагадаємо, на попередніх стадіях US Open-2021 Світоліна перемогла Ребекку Маріно з Канади (6:2, 6:3), іспанку Ребекку Масарову (6:2, 7:5) і росіянку Дар'ю Касаткіну (6:4, 6:2). Доки українка не програла на турнірі жодного сету.

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