Сыграет против Месси: "Динамо" избавилось от скандального легионера

Сыграет против Месси: "Динамо" избавилось от скандального легионера

Жерсон Родригес будет выступать в аренде за "Труа".

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес перед закрытием летнего трансферного окна перебрался во французский клуб "Труа".

Представитель элитного дивизиона Франции арендовал 26-летнего люксембуржца до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт "бело-синих".

В нынешнем сезоне Родригес провел 3 матча за "Динамо" в УПЛ, результативными действиями не отличался.

Чтобы освободить место в составе для Жерсона, французский клуб отправил 20-летнего украинского нападающего Николая Кухаревича в аренду в бельгийский "Левен".

По итогам прошлого сезона "Труа" выиграл второй французский дивизион и повысился в классе, получив право бороться с лучшими клубами страны, среди которых и ПСЖ с звездным новичком Лионелем Месси.

Родригес перешел к киевлянам летом 2019 года с японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года.

летом 2019 года с японского за 2 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года. Вторую часть сезона-2019/20 форвард провел в аренде в турецком "Анкарагюджю", где забил 6 голов в 11 матчах Суперлиги. В середине июля Родригеса выгнали из "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.

за драку с одноклубником. В столичном клубе он также запомнился скандалами - СМИ сообщали, что нападающий приезжал на тренировки с запахом перегара, а также поссорился с тогдашним главным тренером Алексеем Михайличенко.

В прошлом сезоне Родригес принял участие в 22 поединках "Динамо" в УПЛ, забил 4 гола и сделал один ассист.

Ранее ТСН Проспорт писал, что "Динамо" в последний день трансферного окна подписало бразильского нападающего Витиньйо.

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