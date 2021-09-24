Троллинг по-испански: фанаты соперника поиздевались над "Барселоной" после матча Ла Лиги (видео)

Болельщики "Кадиса" спели песню о Месси, который летом покинул каталонский клуб.

Футболисты "Барселоны" стали жертвами троллинга болельщиков "Кадиса" после гостевого матча 6-го тура испанской Ла Лиги, который завершился нулевой ничьей.

На выходе со стадиона "сине-гранатовых" ждали фанаты соперника, которые не упустили возможность позлорадствовать скверным делам подопечных Рональда Кумана на старте сезона. Поклонники "Кадиса" в один голос затянули песню со словами "Где же Лео Месси?".

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Отметим, что Месси летом покинул "Барселону", за которую выступал с 2005 года. Каталонский клуб из-за финансовых трудностей не смог себе позволить переподписать аргентинского форварда. Теперь Лео выступает за французский ПСЖ, где уже успел побить горшки с главным тренером.

"¿DÓNDE ESTÁ Leo MESSI?"



¡Atención a los CÁNTICOS de la afición del CÁDIZ! #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/QTVz5EbOL7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2021

После 5 сыгранных матчей "Барселона" идет 7-й в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 9 очков. Лидирует мадридский "Реал" с 16 пунктами после шести поединков.

В следующей игре чемпионата "блаугранас" 26 сентября примут "Леванте", после чего 29 сентября в Португалии встретятся с "Бенфикой" в Лиге чемпионов.

Ранее ТСН Проспорт писал, что мама Роналду жестко затроллила Месси.

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