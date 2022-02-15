Звездный португальский футболист может получить дисквалификацию до двух лет: что он сделал

Звездный португальский футболист может получить дисквалификацию до двух лет: что он сделал

Именитый футболист в очередной раз оказался в эпицентре скандала.

Центральный матч 22-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и лиссабонским "Спортингом" едва не завершился побоищем между игроками и представителями тренерского штаба обоих клубов.

Неспортивным поведением отметился защитник "Порту" Пепе, который впоследствии был удален. Он ударил директора "Спортинга".

Теперь известный защитник рискует на длительное время оказаться без футбола, сообщает A Bola.

Судья матча написал в отчете, что Пепе ударил директора "Спортинга" ногой. Согласно правилам лиги, футболисты могут дисквалифицировать сроком от двух месяцев до двух лет. Подобное наказание грозит и нападающему "Спортинга" Бруну Табати, толкнувшему директора "Порту".

Невероятно напряженная встреча на стадионе "Драгау" завершилась вничью со счётом 2:2 .

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