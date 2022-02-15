В Польше открыли Центр помощи для выезжающих из Украины американцев

В Польше открыли Центр помощи для выезжающих из Украины американцев

Выезжающие из Украины граждане США должны предоставить действующий американский паспорт и подтверждение вакцинации против COVID-19.

Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за роста угрозы российских военных действий, а условия могут ухудшиться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует немедленно уехать, используя коммерческий или другой частный транспорт.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

"Мы рекомендуем тем, кто едет в Польшу по суше из Украины, пересекать границу на пограничных переходах Корчева-Краковец или Медика-Шегини. Посольство США открыло Welcome Center рядом с этими пунктами пересечения границы для оказания помощи гражданам США, въезжающим в Польшу из Украины", — уточнили там.

Американцы, которым необходима помощь, могут обратиться в консультационный центр, расположенный в конференц-зале на втором этаже отеля SPA Gloria по адресу Sybiraków 31, 37-700 Przemyśl, Польша.

Отмечается, что в большинстве случаев выезжающие из Украины граждане США должны предоставить действующий американский паспорт и подтверждение вакцинации против COVID-19. Путешественникам также рекомендуется предоставить отрицательный результат теста ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, сделанного как можно раньше.

Напомним:

Из-за вероятной угрозы российской агрессии президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американских военных не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

Также во Львов временно переносят американское консульство в Украине.

Готов ли Львов принимать посольства и консульства иностранных государств | Новости Украины

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